Salgının emekçiler cephesindeki tablosu: İstihdam kaybı 3 milyon 613 bin!

DİSK-AR salgın günlerine ilişkin bir rapor hazırladı, salgın günlerinde istihdam tablosunu çıkardı.

Raporda Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından dünya ölçeğinde hesaplanan salgının yarattığı istihdam kayıpları ve DİSK-AR tarafından Türkiye için yapılan tahminler bir arada ele alınıyor ve salgının istihdam bilançosu çıkarılmaya çalışılıyor.

Rapordan özet bulgular şöyle: