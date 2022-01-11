Salgında KYK yurdu önlemleri: Bir süre banyo yapmayın

İstanbul genelinde Omikron kaynaklı vakalar artmaya devam ederken, öğrenciler sağlıklarını hiçe sayan tutuma tepkili. Öğrencilerin soL'a aktardığına göre yurtlarda pandemi kaynaklı kural ve önlemlere iyiden iyiye boş verilmiş durumda.

Pek çok yurtta yaşanan revir yetersizliği, izolasyon odası olmaması gibi sorunlar Covid pozitif öğrencilerin kalacak yer sorunu yaşamasına sebep oluyor. Karantina için kullanılan otellerin kabul etmemesi nedeniyle öğrenciler yurtta kalmaya devam ediyor. İzolasyon tedbirlerinin uygulanamadığı yurtlarda öğrenciler bir süreliğine evlerine dönen diğer öğrencilerin odalarına yerleştiriliyor.

Yine yurtlarda izolasyon koşulları sağlanamadığından Covid pozitif öğrenciler diğer öğrencilerle aynı banyo ve tuvaleti kullanıyorlar. Bazı yurtlarda pozitif öğrencilere "bir süre banyo yapmayın" öğüdü bile veriliyor.

Bu süreçte öğrencilerin en çok merak ettiği konuysa neden Edirnekapı KYK Öğrenci Yurdu Ek Binası’nın ya da başka bir tesisin karantina yurdu olarak kullanıma açılmadığı.

Pek çok öğrenci yurdunda benzer sorunlar yaşanırken, Vezneciler KYK Kız Öğrenci Yurdu, Fatih Sultan Mehmet KYK Erkek Öğrenci Yurdu ve Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Yurtları’nda kalan öğrenciler kendi yurtlarındaki sorunları şöyle aktardılar:

Vezneciler KYK Kız Öğrenci Yurdu: İzolasyon adına neredeyse hiçbir şey yok. Vakalar her gün artarken, sınav haftası yoğunluğu ile kalabalık içinde sıkça vakit geçirdiğimiz günlerde, yurt yönetimi durumu sadece seyrediyor. Pozitif vakalarla neredeyse aynı koridorda dolaşıyoruz. Odalarda tuvalet ve banyo yok, bunları çok sayıda kişi ortak kullanıyoruz, pozitif vakalar da buna dahil. Hatta yönetim pozitif vakalara “Banyo yapmayın bir süre” diyebiliyor. Bir ihtiyaç olan banyoyu yapmamamız önerilirken tuvaletin kullanımına ortak olarak devam ediyoruz.

Fatih Sultan Mehmet KYK Erkek Öğrenci Yurdu: Çoğunluğunu Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu'nda omikron varyantının da çıkmasıyla birlikte karantinadaki arkadaşlarımıza her gün bir yenisi ekleniyor. YTÜ gibi bazı okullar Covid testinin pozitif olmasını sınava girmemek için mazeret olarak kabul etmiyor. Bu nedenle arkadaşlarımız hasta halleriyle derslerine çalışmaya devam ediyor ve sınavlara girebilmek için de test yaptırmıyorlar. Bu da virüsün hızla yayılmasına yol açıyor.

Boğaziçi Öğrenci Yurtları: Boğaziçi Üniversitesi'nin yurtlarında karantina dönemi arkadaşlarımız için çok zorlu geçti. Hem okulun içinde hem çevrede virüsün birden yayılmasıyla birçok arkadaşımız Covid oldu ve karantinaya girmeleri gerekti. Yurdun yetersiz karantina odalarında 6 kişi beraber kaldılar. Kimisi hastalığının ilk günündeyken kimisi son günündeydi, gerçek ve kapsamlı bir izolasyon söz konusu değildi. Zaten bir süre sonra 6 kişi kalınmasına rağmen yetmeyen karantina odaları tamamen doldu ve hazırlık kampüsündeki yurtlara yollandı öğrenciler. Yurdun temaslı öğrencileri takip programı ise tam bir faciaydı. Temaslı öğrencilere neredeyse doğru düzgün hiç ulaşılmadı, test sonuçları takip edilmedi. Bireysel çözümlerin yetersiz kalacağı bu süreçte bütünlüklü bir çözüm düşünülmeksizin birçok şey bizim inisiyatifimize bırakıldı. Öte yandan Covid testi yaptırmak da bizim için çok zorluydu, okulumuz sadece sabahları test yapıyor ve onun için de ücret talep ediyor. Pandemi döneminde okulun ücretli test yapması kabul edilemez. Hem yurtlarımızda hem de okullarımızda zaten zor olan koşullarımızı, insanca yaşanır hale getirmeliyiz. Yurtların pandemide önemli sorumluluklarından biri de öğrencilerin sağlığı!