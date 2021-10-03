Salgında BİM'in kârı yüzde 25, ŞOK'un kârı yüzde 71 arttı

BİM’in 2021 yılı ikinci çeyrek raporuna göre market geçen yılın aynı dönemine oranla net kârını yüzde 25,6 oranında arttırdı. 2020 yılının ilk 6 ayında 1 milyar 128 milyon lira olan net kârı, 2021 yılın ilk 6 ayında 1 milyar 416 milyon liraya çıktı. BİM’in 2020 yılı net kârı 2 milyar 607 milyon lira oldu.

ŞOK’un kârı yüzde 71 arttı

ŞOK’un 2021 yılı için çeyrek raporunda da 2020 yılının ikinci çeyreğine oranla net kârını yüzde 71,6 oranında arttırdığı görüldü. 2020 yılı ilk 6 ayında 81 milyon lira olan net kar, 2021 yılı ilk 6 ayında 139 milyon liraya çıktı. Rapora göre ŞOK’un 2020 yılı net karı ise 388 milyon lira oldu.

ANKA'nın haberine göre A101’in sitesinde faaliyet raporu yer almaması da dikkat çekti. Haberde "dünyaca tanınmış büyük zincir marketler"in de yıllık kâr oranlarının yüzde 25 civarında bulunduğu belirtildi.