Salgın patronlara yaradı: Sabancı salgın dönemi kârını açıkladı

Sabancı Holding, salgın döneminde konsolide net satışlarını yüzde 30 artırarak 35 milyar 601 milyon TL seviyesine çıkardığını, aynı dönemde konsolide net kârını ise 3 milyar 464 milyon TL'ye yükselttiğini açıkladı.

2021 yılının ilk yarısında, Sabancı Topluluğu’nun faaliyet gösterdiği tüm alanlarda gelirlerini çift haneli seviyelerde yükselttiğini söyleyen Holding CEO'su Cenk Alper, “Söz konusu dönemde, banka dışı kombine gelirlerimiz yüzde 34 seviyesinde artış gösterdi. Özellikle sanayi ve yapı malzemeleri şirketlerimizin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda sergilediği yüksek satış performansı dikkat çekti. Yapı Malzemeleri iş kolumuz bu dönemde yüzde 67’lik bir büyüme yakalarken banka dışı gelirlerimizdeki yükselişe öncülük etti” dedi.