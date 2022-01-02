Salgın havayolu emekçilerini vuruyor: Dünya genelinde binlerce uçuş iptal

Daha hızlı yayıldığı belirtilen Omikron varyantıyla birlikte koronavirüs vakalarındaki artış sürerken bugün dünya genelinde 4 bine yakın uçuş iptal edildi.

Reuters'ın FlightAware.com verilerine dayandırdığı haberine göre, Pazar günü dünya genelinde 3 bin 800 uçuş iptal edildi. İptal edilen seferlerin yarısından fazlası ise 2 bin 200 sefer ile ABD'deki uçuşlar oldu.

Dünya genelinde geciken uçuşların sayısıysa 8 bin 800'ü aştı.

Havayolu seyahatlerinde Noel ve yeni yıl tatilleri en yoğun zamanlar olarak bilinirken uçuşların büyük kısmının iptal edilmesine pilotların ve kabin personelinin enfekte olarak karantinaya girmesi yol açtı.

ABD genelinde ulaştırma firmaları koronavirüs bağlantılı personel eksikliği yüzünden seferlerini askıya alıyor ya da sefer sayılarını düşürüyor.

Reuters'ın derlediği verilere göre ABD'de Cumartesi günü 346 bin 869 yeni vaka bildirildi ve ülkede Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı en az 377 artarak 828 bin 562'ye yükseldi.