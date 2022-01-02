Bakanlık açıklaması: 129 ölüm, 33 bin 520 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre Türkiye'de bugün 129 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı ise 33 bin 520 oldu. Bakanlık bugün yapılan test sayısını 362 bin 836, bugün iyileşenlerin sayısını 22 bin 161 olarak duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "60 YAŞ ÜZERİ RİSK ALTINDA. Son 1 ay içindeki verilere göre, kayıplarımızın %87,2’si vakaların %16,8’i arasından oldu. Ölüm oranı yüksek bu grup, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlardır. Büyükler, kronik hastalığı olanlar kendilerini koruma altına almalıdır. Mutlaka" dedi.