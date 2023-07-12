Salgın hastalık riski: Ordu ve Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı

Karadeniz Bölgesi yaşanan sel felaketin sonrası bölgede şimdi de salgın hastalık riski konuşuluyor. Bu kapsamda Ordu ve Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı.

Sel felaketinin ardından Ordu Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplandı. Toplantıda perşembeye kadar denize girilmesi yasaklandı.

Hastanelerin, hasta ve refakatçi dışında ziyaretçi kabul etmeyeceği belirtildi.

Ayrıca aşırı yağışlar nedeniyle su verilmeyen şebekelerdeki aksaklıkların giderilmesi kararlaştırıldı.

Su kesintisi olan bölgelerde, Kızılay ile AFAD'ın ambalajlı su dağıtımı yapması da istendi. Su sıkıntısı çözüldükten sonra, su depoları ile şebekelerin de klorlu su ile temizlenmesine karar verildi.

Zonguldak’ta da sel felaketi nedeniyle bulaşıcı ve salgın hastalıklarının önlenmesi amacıyla vatandaşların denize girmesi yasaklandı.

Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nden yapılan açıklamada, "İl genelinde yaşanan sel felaketi nedeniyle deniz suyu kalitesinin olumsuz yönde etkilenebileceğinden halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların ve salgın hastalıkların önlenmesi amacıyla; il genelindeki yüzme alanlarında vatandaşların denize girmesi yasaklandı" denildi. Yasak 11-12 Temmuz tarihleri için geçerli olacak.