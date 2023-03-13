Saldırıya uğrayan Selin Ciğerci'den ilk açıklama

Trans kadın Selin Ciğerci, Konya'da açılışını yapacağı kendi adını taşıyan güzellik merkezinde saldırı girişimine maruz kalmıştı.

Ciğerci, olay sonrası Instagram hesabından yaptığı videolu paylaşımla açıklama yaptı.

“Bir yere gittiğim yok” diyen Ciğerci, yeni şubelerini açmak için görüşmeler yaptığını belirtti.

Ciğerci, videoda şunları belirtti:

“Çok mutluyum. Benden ne beklediğinizi çok iyi biliyorum ama iyi olup daha güçlü bir şekilde dik durmaya çalışıyorum. Her zaman yaşadığım şeyler gibi hayatımda hepimizin sınavları oluyor geçiyor. Biraz gözlerim şiş dünden itibaren ama tabii yeri gelecek konuşacağım hiç merak etmeyin onunla alakalı. Benim tek derdim istihdam sağlamak. Yine bu hafta 70 hanımefendiye istihdam sağlıyorum.”