Selin Ciğerci'ye saldırı girişimi

Trans kadın Selin Ciğerci, Konya’da, açılışını yapacağı kendi adını taşıyan güzellik merkezinde saldırı girişimine maruz kaldı.
Ciğerci, kendi adını taşıyan güzellik salonunun bir şubesinin de Konya’da açılacağını duyurmuştu. Ciğerci’nin duyurusunun ardından Twitter’da “Selin Ciğerci’yi Konya’da istemiyoruz” kampanyaları yapılmıştı.
Birgün'de yer alan habere göre, dün Konya’ya giden Ciğerci, bir grubun saldırı girişimiyle karşı karşıya kaldı.
Açılışın yapılacağı merkez önünde toplanan grup, tekbir getirerek “Konya’dan defol” şeklinde sloganlar attı.
Uzun süre tepkilerini sloganlarla devam ettiren grup, daha sonra güzellik merkezine doğru yürümeye kalkınca polis müdahale etti.
Açılış sonrası salon kapatılırken, polisin güvenlik önlemi devam etti.