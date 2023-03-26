Saldırıya uğrayan ilahiyatçı Kılıç: Laik cumhuriyeti savunmaya devam edeceğim

Evinin önünde saldırıya uğrayan ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç, hastanedeki tedavisinin ardından Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü’ne giderek saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. Suç kayıtları bulunan 4 saldırganı teşhis eden Kılıç, karakol çıkışı yaptığı açıklamada, “Kimseden korkmuyorum, düşüncelerimi haykırmaya devam edeceğim. Laik cumhuriyeti, Atatürk ilke ve devrimlerini, demokrasiyi, insan haklarını savunmayı sürdüreceğim. Asla geri adım atmayacağım. Daha gür sesle gerçekleri söylemeye devam edeceğiz” dedi.

Saldırganların yanına gelerek, “Siz Cemil Kılıç mısınız” diye sorduktan sonra yumruk atmaya başladıklarını anlatan Cemil Kılıç şunları söyledi:

"Selam verdi tabii önce. Ben de sokakta orada burada selam veren hâl hatır soran iyi niyetli şahıslardan sanıp 'Aleykümselam' dedim. Ardından tekrar 'Cemil Kılıç mısınız' diye sordu. Ben de 'Evet' dedim. O sırada saldırmaya başladı. Elimde kova vardı, biraz sarsıldım, yere düştüm, ayağa kalktım, karşılık verdim. O sırada bağrış, çağırışlar olmaya başladı. Sloganlar atıldı, başkaları da gelmeye başladı. Kalabalık olunca oradan hızla uzaklaşmaya çalıştım, evime attım kendimi. Daha sonra sloganlarla, saldırganca ifadelerle haykırmaya devam ettiler.

Göz dağı vermek için yapılmış bir saldırı. İnancım gereği Cenabı Allah’a, Ulu Tanrı'ya bir can borcumuz var. O borcu zamanı geldiği zaman inşallah Cenabı Hakk'a emanet edeceğiz, teslim edeceğiz. Kimseden korkmuyorum, düşüncelerimi haykırmaya devam edeceğim. Laik cumhuriyeti, Atatürk ilke ve devrimlerini, demokrasiyi, insan haklarını savunmayı sürdüreceğim.

Asla geri adım atmayacağım. Bundan sonra daha gür sesle mücadele edeceğim. Benim korkacağımı, vazgeçeceğimi ve artık konuşmayacağımı düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Daha gür sesle gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Ben kendimi aziz milletime ve Cenabı Hakka emanet etmiş bir kimseyim hiçbir saldırıdan korkmuyorum, çekinmiyorum. Dönen dönsün ben dönmem yolumdan.” (ANKA)