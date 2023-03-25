Erdoğan: Milletin kökünden beslenmeyen asalakları ihtiraslarıyla baş başa bırakıyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan konuşmasında, "Zehirli dilleriyle kuru gürültü patırtı ile bizi yolumuzdan alıkoyabileceklerini düşünenlere asla boyun eğmeyiz" dedi.

"Üniversite kapısında ağlayan başörtülü kızlarımızı, sakalından dolayı horlanan mütedeyyin kardeşlerimizi unutamayız" diyen Erdoğan, "Tek parti faşizmi ile yaşayan bir avuç kendini bilmezin, sizlerin bu samimiyetinden rahatsızlık duyduğunun farkındayız" şeklinde konuştu.

Konuşmasında Necmettin Erbakan ve Muhsin Yazıcıoğlu'nu da anan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Tehditlere, zorbalıklara, aba altından sopa gösteren kifayetsizlere rağmen, ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeliyiz. Milletin ruh kökünden beslenmeyen, hayırlı iş yapılmasını istemeyen bu asalakları kendi hırsları ve ihtirasları ile baş başa bırakıyoruz.

Kişi başı milli gelir 10 bin 650 dolara yükseldi. Her alanda destan yazan bir Türkiye var. Hem asrın felaketiyle mücadele ediyor hem de asrın projelerini tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz. Bugün hem depremin yaralarını saran hem de işçisine, memuruna, emeklisine her türlü desteği veren bir ülkeye kavuştuk. Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi de sürdüreceğiz.

Yeni bir seçimin eşiğindeyiz. Elbette her seçim önemli ama 14 Mayıs seçimleri tam manasıyla tarihi bir yol ayrımıdır.'''