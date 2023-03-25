Erdoğan, Altun'a neden çok öfkelendi? 'Soylu ile yol ayrılığı' iddiası

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de Perdenin Önü Arkası programında dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

Saymaz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 bakanı milletvekili adayı olarak göstereceklerini açıklamasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile gerilimin arttığını öne sürdü.

Saymaz, "Cumhurbaşkanı ile Soylu arasında bir yol ayrılığı var. Mesela bir süredir Kahramanmaraş'ta bakan bey konteynerde kalıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Hatay'da ve gitmedi karşılaşamaya. Belindeki bir rahatsızlık gerekçe gösterilmiş. Soylu iki eli kanda olursa giderdi, gitmedi. Bununda nedeninin milletvekilliğinde düşünüldüğü yer olduğu düşünülüyor. Samsun düşünülüyormuş, Soylu da bunu değil İstanbul'u istiyor. İstanbul'u da parsellemişler. Üç bölge var. Birine Karaismailoğlu, birine Murat Kurum, bir tane daha düşünülmüş. Bunlar aynı zamanda İBB için düşünülen müstakbel adaylar. Soylu, Samsun'a düşünülmüş o da Samsun'u istemiyor. Cumhurbaşkanı ile Soylu arasında bir süredir uçurum olduğunu bana aktardılar. Bunu da karşılamaya katılmaması destekledi" dedi.

'Altun’a uçakta çok öfkelenmiş'

Saymaz ayrıca, Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a da uçakta çok sinirlendiğini iddia etti, "Cumhurbaşkanı'nın emri ve talimatı üzerine tarifeli uçakla Fahrettin Altun geri gönderilmiş" dedi.

İsmail Saymaz, şunları söyledi:

”Bugün meydana gelen bir şey daha duydum. Bugün Cumhurbaşkanı Hatay'a giderken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun onunla beraber gitmiş. Fakat Cumhurbaşkanı bir nedenle Fahrettin Altun'a çok öfkelenmiş. Bu nedenle uçakla oraya varıldıktan sonraki geziye Fahrettin Altun davet edilmemiş. Hatta iddia o ki, Cumhurbaşkanı'nın emri ve talimatı üzerine tarifeli uçakla Fahrettin Altun geri gönderilmiş. Hatta iki saat uçak bekliyor diye bana aktardılar.

Yine Fahrettin Altun ile ilgili iki hafta önce de seçim hazırlıklarıyla ilgili bir gerilim olduğu söyleniyor. AK Parti'nin seçim işlerini koordine etmekle yetkilendirilen Ertan Aydın'ın görev alanında Fahrettin Altun'un bağımsız hareket etmesinden ötürü cumhurbaşkanı tarafından kendisine sert çıkıldığını öğrendim. Bugünde iddia o ki tepki göstermiş. Hatay gezisine davet edilmeyip, geri gönderilmiş.”