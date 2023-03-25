Bakan Soylu’dan 'Erdoğan ile gerginlik' iddialarına açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "bel rahatsızlığı" nedeniyle bir süre çalışmalara ara vereceği haberleri sonrası yeni iddialar gündeme gelmişti. Söz konusu gerilim iddiasına ilişkin Odatv'de yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD'ın başına AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı Fuat Oktay'ın oturması ve işleri devralmasının Bakan Soylu'yu oldukça rahatsız ettiği öne sürülmüştü. Habere göre Bakan Soylu, yaşanan duruma ve pasifize edilmesine kızdı. İçişleri Bakanı Soylu iddialara yönelik açıklama yaptı.

Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan davamızın lideridir. Ayasofya’yı bizimle tekrar buluşturan liderimizdir. Davamız büyüktür ve bizden sonraki nesillerin omzundadır. Ne kadar kesif mücadelelerin içerisinden geçsek de bedenimiz ne kadar yorgun olsa da ben değil biz demenin zamanıdır

Büyük bir davayı şahsileştirmek, milletvekili olmak ya da olmamak, nereden olmak ya da olmamak tartışmasının içerisine girmek, yüzyılın seçiminde hele de asrın felaketinde, davaya sahip olmamak, onu anlamamak demektir…

Biz, davamızın neferleriyiz. Geleceğin Güçlü Türkiyesi, davamızın omuzlarında yükselecektir.”