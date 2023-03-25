Soylu-Erdoğan kavgası: 'Ben herhangi bir bakan değilim, benimle görüşmesi lazım'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bel rahatsızlığı nedeniyle bir süre çalışmalara ara vereceği haberleri sonrası yeni iddialar gündemde.

Bu iddialara göre asıl sorun bel rahatsızlığı değil, Erdoğan ile Soylu arasındaki gerilim.

Söz konusu gerilim iddiasına ilişkin Odatv'de yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD'ın başına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı Fuat Oktay'ın oturması ve işleri devralması Bakan Soylu'yu oldukça rahatsız etti.

Habere göre Bakan Soylu, yaşanan duruma ve pasifize edilmesine kızdı.

Diğer krizin de vekil listelerine ilişkin yaşandığı belirtilirken, haberde şu ifadeler yer aldı:

"Gerilimin, krize dönmesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekili listelerini yapmasıyla doruğa ulaştı.

Erdoğan'ın Soylu'nun görüşünü almadığı gibi, canlı yayında bakanları milletvekili yapacağını söylemesi de rahatsızlık yarattı.

Soylu, Erdoğan'ın bu sözlerini canlı yayını izlerken duyuyor.

Bakan Soylu, yaptığı serzenişte, "Ben herhangi bir bakan değilim, İçişleri Bakanıyım, benimle görüşmesi lazım" diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracılar yollayarak "Seni Samsun'a göndereceğiz, oradan da Karadeniz'i yönet" mesajına alınan Bakan Soylu, "Ben artık milletvekili olmak istemiyorum. Ya bakan olarak devam ederim ya da bırakırım" diyor.

Evet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun belinde bir rahatsızlık olduğu doğru.

Ancak, bu rahatsızlık iş yapamayacak kadar mı orası soru işareti."