'Saldırılar başladığında İstanbul'da olan Hamas liderinin Türkiye'den gitmesi istendi'

Filistinli kaynaklar, Hamas lideri İsmail Haniye'nin, Filistin direniş güçlerinin İsrail'e yönelik taaruza başladığı 7 Ekim gecesinde İstanbul'da olduğunu belirtti.

Al Monitor'den Fehim Taştekin'e konuşan iki farklı kaynak, Hamas üyeleriyle birlikte saldırının haberini televizyondan izlerken "şükür namazı" kıldığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra Haniye'nin "nazikçe Türkiye'den gönderildiğini" ifade etti.

Kaynaklar, Türkiye'nin sivil ölümlerinden sonra yine de Hamas'ı koruyor gibi gözükmek istemediği için Ankara'nın Haniye ile birlikte diğer Hamas üyelerinin de ülkeden ayrılmasını istediğini belirtti.

Filistinli bir kaynak, "Aralarında Hamas da bulunan Filistinli gruplar, Türkiye'nin duruşundan memnun değil. Açıklamaları yetersiz bulunuyor. İsrail'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne bile çağrılmadı" dedi. Ayrıca Ankara'ya Hamas'la bağlarını kesmesi için İsrail'den çok ABD'nin baskı yaptığı belirtildi.

Hamas'ın siyasi liderlerinden Halid Meşal, geçen günlerde HaberTürk'e verdiği söyleşide, "Türkiye'ye saygım büyük. Türkiye İsrail'in cinayetlerine dur demeli. Elektrik ve suyun kesilmesine dur demeli. Gazze halkı oradan göçmeyecek. Ne olursa olsun. Türkiye'den ve İslam ülkelerinden bir İslam Zirvesi gerçekleştirmelerini bekliyoruz" demişti.

Times of Israel: Türk yetkili yalanladı

Times of Israel gazetesine konuşan bir Türkiye hükümeti yetkilisi ise haberi yalanladı. İsmi açıklanmayan yetkili, aralarında İsmail Haniye'nin de bulunduğu Hamas yetkililerinin Türkiye'den gitmesinin istediği iddiası için "doğru değil" dedi.