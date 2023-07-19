'Salça 70 lira olacak'

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Türkiye’de salçalık domateste ilk sıralarda yer alan Manisa’da üreticilerin büyük sorunlar yaşadığına dikkati çekerek “Özellikle salçalık domates üretiminde hatırı sayılır miktarlarda üretim yapılan Manisa ovasında bu yıl 125-130 bin dekar salçalık domates ekimi yapıldı. Salçalık domates üreticileri, ürünlerine biçilen fiyatlardan oldukça dertli. Salça fabrikalarıyla sözleşme yapan üreticiler kilosu 2,6 liradan domatesini satmak zorunda kalıyor ancak çiftçilerin beklentisi en az 4 lira” dedi.

'Ambalajlardaki fiyatı 35 lira'

Çiftçilerin 2,6 liraya sattığı domatesten yapılan salçanın marketlerde 800 gramlık ambalajlardaki fiyatının 35 lira civarında olduğunu söyleyen Başevirgen, “800 gram salça üretmek için yaklaşık 5 kilo domates kullanmakta olan sanayicinin salçadaki domates maliyeti 13 lira ama salçanın market fiyatı 35 lira. Yani ya sanayici çok kazanıyor ya da marketler. Ama her halükarda kazanamayan çiftçiler. Adeta domates üreticisin aleyhine kurulmuş bir piyasa var" şeklinde konuştu.

'Salça seneye 70 liraya çıkacak'

Sürdürülebilir bir üretim için, sanayici ve zincir market sahiplerinin üreticilerin emeğini koruyarak haklarını vermeleri gerektiğini ifade eden Başevirgen, "Domates alım fiyatı en azından 4 lira seviyesine çıkarılmalı. Aksi takdirde birçok çiftçimiz sanayi tipi domates üretiminden vazgeçecektir. Bu durumda arz talep dengesi bozulacak ve önümüzdeki yıl fabrikaların çarkları daha az dönecektir. Bugün 35 lira olan salça seneye 70 liraya çıkacaktır” dedi.

Salça fabrikalarının, 2,6 liranın üstünde bir fiyatı kabul etmedikleri gibi üründeki fire oranlarını da yüksek tutarak çiftçileri mağdur ettiğini söyleyen Başevirgen, “Salçalık domates üreten çiftçiler yeterince örgütlü olmadığı için tüccarın eline düşmüş durumda. Oysa üretici ile sanayici arasındaki sözleşmeler İl/İlçe Tarım Müdürlükleri, Ziraat Odaları ve kooperatifler aracılığıyla yapılsa çiftçilerin zarar etmesini önlemek mümkün olacak“ diye konuştu.