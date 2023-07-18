Elektrik kesintisi nedeniyle dağıtım şirketini protesto eden 4 çiftçi tutuklandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, elektrik dağıtım DEDAŞ'ın uyguladığı elektrik kesintileri nedeniyle arazileri susuz kalan çiftçiler, 9 Temmuz'da protesto eylemi düzenlemişti. Yaklaşık 200 çiftçi traktörler ve taşlarla yolu trafiğe kapatmış, jandarma ise tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etmişti. 20 kişinin gözaltına alındığı eylemde çiftçilerin traktörlerine de el konulmuştu.

Viranşehir Adliyesi’nde savcılık ifadesi veren 10 çiftçiden 4'ü sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Çiftçilerden 4'ü adli kontrol şartları ile serbest bırakılırken, tutuklanan çiftçiler Hilvan Cezaevi’ne gönderildi.

Çiftçilere, “Görevi yaptırmamak için direnme”, “Kamu malına zarar verme” ve “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.

Traktörlerle yolu kapatan 14 kişiye de toplam 70 bin 460 lira idari para cezası kesildi.