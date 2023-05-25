Sakık'tan Kılıçdaroğlu'na 'derin devlet' yanıtı: Cevap hakkımı seçim sonrasına bırakıyorum

Yeşil Sol Parti Milletvekili Sırrı Sakık, 11 Mayıs'ta Ağrı'da katıldığı mitingde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı yapmış ve genel af talebinde bulunmuştu. Sakık'ın mitingde kullandığı “Biz genel af istiyoruz. Selahattin özgürleşecek, Gülten özgürleşecek, Ayla özgürleşecek, Figen özgürleşecek" ifadeleri Babala TV yayınında Kemal Kılıçdaroğlu'na değiştirilerek soruldu.

Sakık'ın sözleri “Kemal Kılıçdaroğlu ve ortakları bizim sayemizde Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı bakan vekil olacaklar. Biz geldiğimizde Abdullah Öcalan ve tutuklu PKK’liler genel afla özgür kalacak" şeklinde aktarılarak Kılıçdaroğlu'ndan bu sözleri değerlendirmesi istendi.

Kemal Kılıçdaroğlu bu soruya "Sırrı Sakık bize hangi desteği verecek, nasıl destek verecek. Biz devletin derinliklerinde nelerin döndüğünü, kimlerin kimlere hizmet ettiğini, hangi gerekçelerle konuştuğunu biliriz. Bu ülkede hala ülkesini seven namuslu bürokratlar var. Onlar bize bilgileri getirirler. Kimin ne olduğunu biz gayet iyi biliriz." sözleriyle karşılık verdi.

'Etrafınızdaki 'derin'leri sayın'

Kılıçdaroğlu'nun bu ifadelerine Sırrı Sakık'tan yanıt geldi.

Sırrı Sakık yaptığı paylaşımda "Sayın Kılıçdaroğlu, saray rejimine karşı, benim tek başıma yaptığım çalışmalar, sizin ittifaktan daha fazladır. Diliyorum ki cumhurbaşkanı olacaksınız. O zaman kim derin, kim sığ anlarsınız. Bütün çalışmalarımıza rağmen olmazsa da etrafınızdaki “derin”leri saymaya başlayın bence. Şimdi hepimiz 28 Mayıs’a konsantre olalım. İnsanları sandık başına gelmeye ikna etmeye çalıştığım için cevap hakkımı seçim sonrasına bırakıyorum…" dedi.