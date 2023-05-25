Ümit Özdağ'ın AKP'den hangi bakanlığı istediğini açıkladı

tv100 yazarı Özkan Tamirak, bugünkü köşesinde Ümit Özdağ'ın AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'la yaptığı görüşmeyi aktardı.

"Numan Kurtulmuş ile bu sabah kahvaltıda buluştuk. Merak edilenleri sorma şansımız oldu. Tabi ki en merak edilen Ümit Özdağ ile yaptığı görüşme oldu" diyen Tamirak, "Kurtulmuş çok sır vermese de Özdağ’ın ne istediğini söyledi. Özdağ, AK Parti’den göçmenlerin derhal gönderilmesini ve bunu yönetecek makamın kendilerine verilmesini istemiş. Yani Özdağ, Kurtulmuş 'o bende gizli' dese de İçişleri Bakanlığı’nı istemiş. AK Parti’nin böylesine önemli bir makamı kendisine vereceğine inanarak mı istemiş acaba Özdağ, bunu çok merak ettim açıkçası" ifadesini kullandı.

Tamirak, yazısına şöyle devam etti:

"Kurtulmuş aslında çok verimli bir toplantı yaptıklarına yine vurgu yaptı. PKK, FETÖ, terörle mücadele gibi temel konular etrafında buluşulmuş. Ama Özdağ’ın istediği kabul edilebilir değil. Kurtulmuş, Cumhur İttifakı’nda al ver pazarlığı hiç olmadı diyor."