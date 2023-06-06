Sakık seçim sonrası sakladığı cevabını verdi: İftiranızı ispatlamazsanız mahkemede hesap verirsiniz

Yeşil Sol Parti Milletvekili Sırrı Sakık, 11 Mayıs'ta Ağrı'da katıldığı mitingde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı yapmış ve genel af talebinde bulunmuştu. Sakık'ın mitingde kullandığı “Biz genel af istiyoruz. Selahattin özgürleşecek, Gülten özgürleşecek, Ayla özgürleşecek, Figen özgürleşecek" ifadeleri Babala TV yayınında Kemal Kılıçdaroğlu'na değiştirilerek soruldu.

Sakık'ın sözleri “Kemal Kılıçdaroğlu ve ortakları bizim sayemizde Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı bakan vekil olacaklar. Biz geldiğimizde Abdullah Öcalan ve tutuklu PKK’liler genel afla özgür kalacak" şeklinde aktarılarak Kılıçdaroğlu'ndan bu sözleri değerlendirmesi istendi.

Kemal Kılıçdaroğlu ise bu soruya "Sırrı Sakık bize hangi desteği verecek, nasıl destek verecek. Biz devletin derinliklerinde nelerin döndüğünü, kimlerin kimlere hizmet ettiğini, hangi gerekçelerle konuştuğunu biliriz. Bu ülkede hala ülkesini seven namuslu bürokratlar var. Onlar bize bilgileri getirirler. Kimin ne olduğunu biz gayet iyi biliriz" sözleriyle karşılık verdi.

Kılıçdaroğlu'na yanıtı 28 Mayıs seçimlerinden sonra vereceğini açıklayan Sakık, konuya ilişkin açıklamasını paylaştı.

'Milliyetçilere şirin gözükeceğim derken...'

Sosyal medya hesabından hesabından yaptığı açıklamada Sakık, "İktidarı 'onun diliyle' yeneceğim, milliyetçilere şirin gözükeceğim derken bize kalan sizin gerçeklikle alakası olmayan iftira diliniz oldu. Açık çağrımıza, onlarca yıllık parlamento mesaimize rağmen sözlerinizi düzeltme nezaketinizde bile bulunmadınız" ifadelerini kullandı.

"Kemal Bey, bana yönelik özel savaş medyasının dilini kullanırken ben Ağrı köylerinde ikinci tur için seçim çalışmalarındaydım ve aynı süreçte bana verilen 5 yıl 10 ay ceza haberini de almıştım" diyen Sakık, şöyle devam etti: "Şimdi size düşen 'dürüst ve namuslu bir siyasi lider' olarak bana yönelik iftiralarınız ispatlamaktır. İkinci tur öncesi muhattabınız ve rakibinize yaptığınız şu çağrıyı da iliştiriyorum. Sizden bu çirkin iddialarınızla ilgili video, kayıt, ses, belge veya her ne varsa sunmanızı bekliyorum. Aksi taktirde mahkemede müfteri olarak hesabını vereceksiniz."