Sakarya'da jandarmanın silahla vurduğu kişi yaşamını yitirdi

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde 40 yaşındaki Levent Yalın, iddiaya göre kaçarken jandarma ekiplerince silahla vurularak yaralandı. Yalın kaldırıldığı Akyaza Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

İHA'nın haberine göre olay, Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre hakkında arama kararı bulunan 40 yaşındaki Levent Yalın, jandarma ekiplerinden kaçmak istedi. Yalın'ın kaçtığı esnada jandarma ekiplerince silahla vurularak yaralandığı ileri sürüldü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekibince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yalın, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hastaneye gelen Yalın'ın yakınları güvenlik güçlerine tepki gösterdi, bazı yakınları sinir krizi geçirdi.

Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yalın'ın 18 ayrı suçtan hakkında arama kararı olduğu iddia edildi.