Jandarma alay komutanlığı 29 Ekim'de Erdoğan posteri açtırdı

Kastamonu’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’nci yıldönümü resmi kutlama programında Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı’nca gerçekleştirilen askeri gösteride komando askerler AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterini açtı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Kastamonu Valisi Avni Çakır, CHP Parti Meclisi Üyesi aynı zamanda Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, AKP Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Garnizon Komutanı Yücel Ercan, AKP İl Başkanı Doğan Ünlü, CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin, MHP İl Başkanı Emin Çınar, İYİP İl Başkanı Mehmet Çıvgın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Erdoğan’ın posterinin açılması tepki toplarken, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, "Bu ülkenin kurucusu ve ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Partili Cumhurbaşkanı’nın posterinin şov için askerlerimizin elini tutuşturululması hadsizliktir" paylaşımını yaptı.