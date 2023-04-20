Sakarya'da işçileri taşıyan servis midibüsü devrildi: 2 can kaybı, 12 yaralı

Sakarya'da, çikolata fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü, beton bariyerlere çarpıp devrildi. Midibüsteki işçilerden, camdan yola savrulan İlhan İnal ve Recep Hasancık yaşamlarını yitirdi, 12 kişi ise yaralandı.

DHA'nın haberine göre, kaza öğle saatlerinde, D-650 kara yolunun Bağlarbaşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Arifiye 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çikolata fabrikasında, mesaiden çıkan işçileri evlerine götüren Ahmet D. idaresindeki servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton bariyere çarpıp devrildi.

Kazada, midibüsteki işçilerden İlhan İnal ve Recep Hasancık camdan yola savrulup hayatlarını kaybetti, sürücü Ahmet D.'nin de aralarında olduğu 12 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

İnal ve Hasancık'ın cansız bedenleri, incelemelerin ardından Sakarya Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.