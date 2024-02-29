Sakarya'da Atatürk heykeline balyozlu saldırı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Ömercikler Mahallesi Necati Temel Caddesi'nde bulunan Atatürk heykeline bir kişinin balyozla vurduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheli Y.U.'yu gözaltına aldı.
Ekipler, zarar gören Atatürk heykelinde de inceleme yaptı.
Saldırganın akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilirken, saldırı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılarak 29 Ekim 1931 tarihinde Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 yılında Samsun'da ayak bastığı noktaya konulan Mustafa Kemal Atatürk anıtı da 3 Şubat 2022'de saldırıya uğramıştı. Saldırgan anıtı halat bağlayıp devirmeye çalışmıştı.