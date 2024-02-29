Sakarya'da Atatürk heykeline balyozla saldıran zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Atatürk heykeline balyozla zarar verdiği tespit edilen Y.U. gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haber Merkezi

Sakarya'da  Atatürk heykeline balyozla zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Akyazı ilçesine bağlı Ömercikler Mahallesi'nde bulunan  Atatürk heykeline dün balyozla zarar verdiği için gözaltına alınan Y.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Tadilat çalışmaları başladı

Akyazı Belediyesi ekipleri, zarar gören heykelin çevresini güvenlik şeridine alarak tadilat çalışması başlattı.

Akyazı ilçesinde dün, Atatürk heykeline bir kişinin balyozla vurduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelen ekipler şüpheli Y.U'yu gözaltına almıştı.

Haber

Sakarya'da Atatürk heykeline balyozlu saldırı