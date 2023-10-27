Sakarya Üniversitesi'nde öğrencilerden kısa şorta müdahale eden akademisyen hakkında şikayet

Sakarya Üniversitesi'nde okuyan 41 öğrenci, sosyoloji dersine giren ilahiyat kökenli öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Arslan'ı Rektörlüğe şikâyet etti. Akademisyenin kız öğrencilere yönelik cinsiyetçi söylemlerde bulunduğu belirtilen dilekçeye göre Prof. Dr. Arslan, 19 Ekim'deki derste kısa şort giyen bir kız öğrenciye "Sen neden böyle giyiniyorsun?" diye sordu. Tepki üzerine bazı öğrencilerin dersi terk ettiği belirtildi. Kadın voleybolcuların da kısa şort giymesini eleştirdiği söylenen Arslan'ın sosyoloji dersinde işlediği konuları sürekli dini kavramlarla açıklamaya çalıştığı da iddia edildi.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre öğrencilerin Prof. Dr. Arslan'ı sosyoloji dersinde hem ders dışı konular anlatmak hem de cinsiyetçi söylemlerde bulunmakla suçladıkları 25 Ekim 2023 tarihli dilekçeye ilişkin Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü'nden bir açıklama gelmedi.

Arslan'ın Sosyoloji Bölümü 2. sınıfında "Sosyolojik Düşünme ve Yazma" dersleri verdiği, geçen yıl ise 1. Sınıfta "Genel Psikoloji" dersine girdiğine dikkat çekilen dilekçede akademisyenin "psikolojiyi ve sosyolojiyi adeta inkâr ettiği, sosyoloji ve psikoloji biliminin öğretilerine sürekli hadislerle ve dini ibadetlere dair örnekler anlattığı" öne sürülüyor. Öğrenciler dilekçede, Arslan'ın sosyoloji bölüm derslerine girmesini istemedikleri ve hakkında soruşturma açılarak yaptırım uygulanmasını talep ediyor.

Derslerde dini propaganda

Öğrenciler, Arslan'ı derslerde "dini propaganda yapmak, kendi dünya görüşünü kendilerine empoze etmeye çalışmakla" da suçluyor. Dilekçede, "Öyle ki bu derslerde sosyoloji ve psikoloji bilimini adeta inkâr etmekte ve 'eskiden psikoloji mi vardı, psikolog mu vardı' diyerek bizleri okumuş oldukları bölümden soğutmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Dilekçede 19 Ekim 2023 tarihinde yapılan "Sosyolojik Düşünme ve Yazma" dersinde yaşanan bir olayı anlatan öğrencilere göre, Prof. Dr. Arslan, sınıfta bulunan ve kısa şort giyen bir kız öğrenciye "neden böyle giyindiğini" sordu. Arslan'ın öğrencilere ayrıca "Voleybolda kadınlar neden kısa şort giyiyor da erkekler uzun şort giyiyor, kadınların hepsi sanki mecburlarmış gibi kısa şort giyiyor" dediği öne sürüldü. Öğrenciler, "Arslan, kadınların kısa şort giymesini gayri ahlaki bir davranış olarak nitelemiştir" dedi.

Dilekçeye göre, yine geçen yıl 1. Sınıfın ilk döneminde "Genel Psikoloji" dersine giren Arslan, bir kız öğrenciyi tahtanın önüne kaldırarak namaz kılma hareketlerini göstermesini istedi. Dilekçede, "Hocamızın şaşkınlık oluşturan bu sistematik davranış ve anlatımları, anlattığı hemen her konuyu kendine göre bir dine ve hadislere dayandırmaya çalışması bizleri ne yapacağımızı bilemez hale getirmiştir" ifadesi kullanıldı.

'Hangi bölümde okuduğumuzu anlayamayacak hale gelmiş durumdayız'

Akademisyen Arslan'a "siyasi söylemler ile de ayrımcılık yaptığı ve farklı siyasi görüşleri düşmanlaştırdığı" suçlamasının yöneltildiği dilekçede, "Sosyoloji ve psikolojiye dair maalesef hiçbir şey öğrenemiyoruz. Nerede, hangi bölümde okuduğumuzu anlayamayacak bir hale gelmiş durumdayız" deniliyor.

Dilekçenin sonuç bölümünde ise "Bu nedenlerden dolayı, öğrencileri olarak bizlere sürekli kendi dini anlayışını empoze etmeye çalışan, farklı yaşam tarzlarını nefret objesi haline getiren, siyasi söylemleri ile farklı görüşlerdeki öğrenciler arasına düşmanlık tohumları eken, son olarak kız öğrenci arkadaşımızı kıyafetine müdahale ederek ötekileştiren, fakat sosyoloji ve psikolojiye dair hiçbir şey anlatmayan Prof. Dr. Ali Arslan hakkında soruşturma açılmasını, gerekli yaptırımların uygulanmasını ve sosyoloji bölümü derslerimize görevlendirilmemesini saygılarımızla arz ve talep ederiz" ifadeleri yer aldı.

Prof. Dr. Ali Arslan: Benim olaydan haberim yok

İddialarla ilgili DW Türkçe'ye yazılı yanıt gönderen Prof. Ali Arslan, olayın gerçekle ve bir kişi ile alakasının olmadığını savunarak şort olayını "tamamen iftira" olarak nitelendirdi. Dilekçede bahsedildiği gibi bir olay yaşamadığını belirten Arslan, "Kimsenin şahsına özel bir değerlendirme yapmadım. Art niyetle yapılmış bir işlem olsa gerektir. Ya da sosyolojik düşünmeyi henüz kavramamış bir kişinin konuşulan şeyleri kendisi için yorumlaması olmuş olabilir ki benim olaydan da haberim yoktur" dedi.

Dersi anlatırken örnekler verdiğini, şort konusunun iftira olduğunu ve söz konusu kişinin kim olduğunu bilmediğini ifade eden Arslan, "42 ülke gezmiş bir kişi olarak öğrencilerimin bakış açılarını genişletmek, bulunduğu kalıpların dışına çıkabilmesini sağlamak benim bir sosyolog öğretim üyesi olarak görevimdir" ifadelerini kullandı.