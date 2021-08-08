Sait Munzur yağmur dualarını ve yağmacılara yağan 'rahmeti' çizdi
Sait Munzur, bunca dumanın arasında, göz gözü görmezken yine görülmeyeni, daha doğrusu görmezden gelineni çizdi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Ali Ufuk Arikan - Köyceğiz
Ali Ufuk Arikan - Köyceğiz
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ali Ufuk Arikan - Otmanlar/Sazak
soL - Adana
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Sait Munzur yağmur dualarını ve yağmacılara yağan 'rahmeti' çizdi
Sait Munzur, bunca dumanın arasında, göz gözü görmezken yine görülmeyeni, daha doğrusu görmezden gelineni çizdi
Haber Merkezi