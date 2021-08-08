Sait Munzur yağmur dualarını ve yağmacılara yağan 'rahmeti' çizdi

Sait Munzur, bunca dumanın arasında, göz gözü görmezken yine görülmeyeni, daha doğrusu görmezden gelineni çizdi

Haber Merkezi

- Eyy, yeri göğü yaratan yüce rabbim, sen her şeye kaadirsin, biz aciz kullarını yağmurdan mahrum eyle! Şu cemaat-i müslimin hele bir binaları  diksin, tesisleri kondursun, o vakit yağdır rahmetini.

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