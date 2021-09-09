AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” adlı kitabı tüm kitapçıların raflarının ilk sıralarına dizilirken, Sait Munzur, Erdoğan'ın toplu eserlerini çizdi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sait Munzur 'şahsımın' toplu eserlerini çizdi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla çıkan kitap gündem olurken, Sait Munzur, 'şahsımın' toplu eserlerini çizdi.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” adlı kitabı tüm kitapçıların raflarının ilk sıralarına dizilirken, Sait Munzur, Erdoğan'ın toplu eserlerini çizdi.