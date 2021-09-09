Sait Munzur 'şahsımın' toplu eserlerini çizdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla çıkan kitap gündem olurken, Sait Munzur, 'şahsımın' toplu eserlerini çizdi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” adlı kitabı tüm kitapçıların raflarının ilk sıralarına dizilirken, Sait Munzur, Erdoğan'ın toplu eserlerini çizdi.

 

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