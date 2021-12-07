Sait Munzur, Erdoğan'ın körfez gezilerini yorumladı: Düştüğü denizde yılana sarılan ekose ceketli...

Sait Munzur, Erdoğan'ın körfez gezilerini yorumladı: Düştüğü denizde yılana sarılan ekose ceketli...

Haber Merkezi

Haber

GÖRÜŞ | Erdoğan Katar'da geleceğini arıyor

 