Şair ve yazar Çetin Örgen hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şair ve yazar Çetin Örgen dün yaşamını yitirdi.

Edebiyat dünyasına önemli eserler kazandıran ve yazdığı şiirlerle okurların belleğinde yer edinen Örgen, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Örgen'in cenazesi, bugün Maltepe Camii'nden kaldırılacak ve akabinde Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

19 Ağustos 1945 tarihinde Erzincan'da doğan Çetin Örgen, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştu. İlk şiiri 1963 yılında yayımlanan şairin eserleri, İnsancıl, Çağdaş Türk Dili, Patika, Berfin Bahar ve Edebiyat Nöbeti gibi birçok dergide yer almıştı.

Şair ve yazar kimliğinin yanında, 68 kuşağının Orta Doğu Teknik Üniversitesi arazisini ağaçlandırma çalışmalarına verdiği büyük emekle de tanınan Örgen, tek bir şenlikte 110 ağaç dikerek dönemin sembol isimlerinden biri olmuştu.

2014 yılında Dil Derneği tarafından onur ödülüne layık görülen Çetin Örgen bıraktığı eşsiz dizeler ve hem doğaya hem de edebiyata olan katkılarıyla hatırlanmaya devam edecek.