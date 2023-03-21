Şair Ahmet Telli Dünya Şiir Günü'nde yargılandı

Şair Ahmet Telli’nin, IŞİD’in 2015’te Kobani’ye saldırısı sonrası yaptığı bir konuşmada okuduğu şiirler gerekçe gösterilerek "terör örgütü propagandası" yapmak suçlamasıyla yargılandığı dava 4 Temmuz’a ertelendi.

21 Mart Dünya Şiir Günü’nde Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Telli’nin duruşmasına çok sayıda yazar ve sanatçının yanı sıra siyasi parti ile dernek de katılarak destek sağladı.

Evrensel‘in haberine göre savcı mütalaasında, Telli’nin, 11 Mayıs 2017 günü terör örgütünü meşru göstermek suretiyle hareket ettiğini, Kızılay Yüksel Caddesi’nde eline megafon alarak konuşma yaptığını, terör örgütü propagandası yapma suçu işlediği bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamında anlaşıldığını ifade ederek Telli’nin cezalandırılmasını talep etti.

Savunma için süre talep edildi. Duruşma 4 Temmuz'a ertelendi.