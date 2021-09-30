Şahterm'de sendika sözleşme imzaladı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Hasanağa OSB'de faaliyet yürüten Şahterm Elektrikli Isıtıcılar Ltd. Şti. bünyesinde çalışan işçiler kısa süre önce sendikalı olmuşlardı. Türk Metal Sendikası tarafından fabrika bahçesinde yapılan bilgilendirme toplantısında toplu sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Hem yurt içine hem de ihracata dönük üretim yapan Şahterm firmasında örgütlenmeye başlayan işçiler Türk Metal Sendikası'na katılmış ve kısa süre önce sendika yetki belgesi bakanlıktan alınıştı.

Yetkinin alınmasının ardından yapılan görüşmeler neticesinde 1 Ekim 2021 ile 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli olmak üzere toplu sözleşme imzalandı. Yüzde 19 ücret zammı ve bir ikramiye ile sözleşmenin imzalandığını duyuran sendika, maaşlara ortalama brüt 1.270 TL zam alındığını açıkladı.

Sözleşme imzasının ardından Türk Metal Sendikası Bursa Osmangazi Şubesi'nın işçilerle paylaştığı tablo şu şekilde: