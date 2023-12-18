Sahte şeyhe 'tekke ve zaviye' davası: İki adet lüks cipi çıktı, 'biz seyidiz' savunması yaptı

Diyarbakır’da yüksek duvarlar, dikenli teller ve güvenlik kameralarıyla donatılmış bir evde, randevulu sistemle 250 ila 500 lira karşılığında muska yazan sahte ''şeyh'' A.A. gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Hakkındaki soruşturma tamamlanan A.A. hakkında dava açıldı.

Sözcü'ün haberine göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede “Tekke ve zaviyelerle türbeleri seddine ve türbedarlıklar ile bir takım unvanların men ve ilgasına dair kanuna muhalefet” suçlaması yöneltildi, 6 ay hapsi istendi. “Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık” suçundansa takipsizlik kararı verildi. Şeyh’in adına kayıtlı biri Audi, diğeri Tiguan iki adet lüks jeep çıktı. A.A, bu araçlardan birini kendisinin, diğerini de oğlunun kullandığını söyledi, savunmasında "Ehlibeytin soyundan geliyorum, ben ve ailem Seyidiz, para almadım gönüllü dua yazarım" dedi.

Yüksek güvenlikli evde yapılan yapılan aramada 96 adet jelatine sarılmış ve 1 adet de kağıda sarılmış Arapça yazılar içeren muskalar, 23 adet dua hazırlamada kullanıldığı belirlenen kurşun, yine ipe sarılı halde 3’lü muska, 4 adet Arapça yazılı kaşe, 30 adet sıra fişi olarak kullanılan kağıtlar, çok sayıda halka, bir adet görüntü kayıt cihazının ele geçirildiği bildirildi.