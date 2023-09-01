Diyarbakır'da yüksek güvenlikle korunan şeyh... 'Günde 300 muska yazıyor'

Diyarbakır'da güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili evde günde yaklaşık 300 kişiye muska yazdığı ortaya çıkan şeyh tepkilere neden oldu.

Kendisine başvuran kişilere "daha iyi bir hizmet vermek" adına randevulu bir sistem kuran şeyhin günde ortalama 300 kişiye muska yazdığı ifade ediliyor. Konu kentte tepkilere neden olurken Diyarbakır İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu da konuya tepki gösterdi.

'Şeyhlerin aleyhinde bir şey söylerseniz sizi topa tutarlar'

Amida Haber'den İlyas Akengin'in haberine göre Diyarbakır İl Müftüsü İmamoğlu yaptığı açıklamada “İnsanlarda cehalet diz boyu. Söz konusu şeyhi tanımıyorum. Ancak Diyarbakır ve bazı bölge illerinde şeyh olgusu yüksek. Şeyhlerin aleyhine bir şey söylerseniz sizi topa tutarlar. Yıllardır olan bir durum. İnsanların dar zamanında medet umuyorlar. Halbuki bu insanlarımız şeyh yerine doktora gitse, tıbbi tedavi görse daha sağlıklı olur" dedi.

'İnsanları kullanarak para kazanıyorlar'

Şeyhlerin insanların dini duygularını istismar ettiği ifade eden müftü "Şeyhler bu insanların duygularını istismar ediyor. İnsanları kullanarak para kazanıyorlar. Bu kişiler, ‘hangi damardan girersem para kazanırım’ı iyi biliyorlar. Sağlıklı bir insan olsa böyle düşünmez. Muskada ne yazıyorlar bilmiyorum" dedi.

Şeyhin yüksek güvenlikli, kamera ve dikenli tellerle korunan bir evde kalıp randevu sistemiyle çalışıyor olması dikkat çekerken, yaşanan istismar tepkilere neden oldu.