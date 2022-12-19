Sahte mimara Kültür Bakanlığı ön yeterlik onayı vermiş!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün her yıl yapılan başvurular arasından belirlediği ön yeterlik listesine girenler, restorasyon ve benzeri projelerde ihaleye girmeye hak kazanıyor. Kurum tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Başlıklı 24. maddesine göre 2020 Yılı Proje İşleri İçin Ön Yeterlik Alan İstekli Listesi’nde Antalya’da sahte belgeyle kamu projelerinde mimarlık yaptığı ortaya çıkan Avni Tekinarslan’ın da adı yer alıyor.

Sahte mimarlık belgesiyle tarihi yapıları restore etti

Antalya’da tarihi yapıların restorasyon ve onarımının verildiği ihalelerde şantiye şefi olarak görev yapan 71 yaşındaki Avni Tekinarslan’ın sahte bitirme belgesiyle mimarlık yaptığı ortaya çıkınca Valilik inceleme başlattı. Gazi Üniversitesi’nin adını kullanarak sahte bitirme belgesi düzenleyerek yıllarca sektörde iş yapan Tekinarslan’ın, Selçuklu Av Köşkü, Hıdırlık Kulesi ve Antalya Mevlevihanesi gibi tarihi yapıların restorasyon projelerinde görev yaptığı belirlenmişti.

Avni Tekinarslan AKP standında...

Kültür Bakanlığı sahte diplomaya ön yeterlik onayı vermiş

Tekstil işi yaparken isim değişikliği yaparak inşaat ve restorasyon alanına yönelen şirkete ortak olduğu da belgelenen Avni Tekinarslan’ın düzenlediği sahte bitirme belgesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ön yeterlik aldığı ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün her yıl yapılan başvurular arasından belirlediği ön yeterlik listesine girenler, restorasyon ve benzeri projelerde ihaleye girmeye hak kazanıyor. Kurum tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Başlıklı 24. maddesine göre 2020 Yılı Proje İşleri İçin Ön Yeterlik Alan İstekli Listesi’nde Antalya’da sahte belgeyle kamu projelerinde mimarlık yaptığı ortaya çıkan Avni Tekinarslan’ın adı da yer alıyor.

Sahte mimarlık belgesi ile Türkiye’nin birçok kentinde kamu tarafından ihale edilen restorasyon projelerinde görev alan Avni Tekinarslan’ın son olarak Aydın’daki Kavaklı Camii restorasyonunda çalıştığı belirtildi.