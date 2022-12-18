Restorasyonlarda da görev alan kişi sahte mimar çıktı, soruşturma başlatıldı

2016 yılında Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nün koordine ettiği Selçuklu dönemine ait Av Köşkü’nün ve 2018 yılında yine Selçuklu dönemine ait Antalya Mevlevihanesi’nin restorasyonunda görev alan, Hıdırlık Kulesi ve çevresinde 2021 yılında başlatılan arkeolojik kazılarda da şantiye şefi olarak çalışan Avni Tekinaslan’ın diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre, Tekinaslan hakkında Antalya Valiliği'ne şikâyet dilekçesi gönderildi, diplomasının sahte olduğunda dair ihbar yapıldı. İlgili birimler, Tekinaslan’ın özel ve kamu projeleri öncesinde ibraz ettiği noter onaylı mezuniyet geçici belgesini Gazi Üniversitesi ile paylaştı.

İlk yapılan incelemede; belge suretinin sahte, bazı bilgilerin ise başka bir mezuna ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine üniversite yönetimi de soruşturma başlattı.