'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz tahliye edildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz, 8 yıl hapis cezası ve 18 bin lira adli para cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

'Bir defa dikiş yaptım'

Ayşe Özkiraz, davanın beşinci duruşmasında hakim karşısına çıktı. Özkiraz, yaptıklarından pişman olduğunu belirterek, özür diledi. Özkiraz, "Tekrar çok çok özür diliyorum. İntörn kartımı sadece eski erkek arkadaşıma gösterdim. Onun dışında hiçbir yerde kullanmadım. Maddi bir kazanç sağlamadım. Ameliyata girdiğimi kabul ediyorum. Dikiş işlemini bir kez yaptım. Ben gerçekten çok pişmanım, dersimi aldım. Psikoloji olarak çok kötü durumdayım. İlaç tedavisine başladım. Ailem ve kardeşlerim son dönemlerde çıkan haberler nedeniyle alay konusu oldu. Ben bu durumdan utanç duyuyorum. Okulda öğrenciler, kardeşimle 'sende mi sahte öğrencisin' diye dalga geçiyorlarmış. Yaptığım hatanın bir bedeli olduğunu biliyorum. Sizlerde uygun görürseniz sağlığım ve eğitimim için tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Savcı tutukluluğun devamını istedi

Duruşma savcısı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, mütalaa doğrultusunda ceza verilmesini ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Savunmanın ardından mahkeme heyeti Ayşe Özkiraz'ı, 'Özel belgede sahtecilik'ten 1 yıl, 'Resmi belgede sahtecilik'ten 3 yıl, 'Yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen kanuna muhalefet' suçundan 4 yıl olmak üzere toplam 8 yıl hapis cezası ve 18 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, 'Özel belgede sahtecilik' suçundan verdiği 1 yıllık cezada hükmün açıklanmasını geri bırakarak, Özkiraz'ın tahliyesine karar verdi.