'Sahte cumhurbaşkanı' Muharrem İnce'yi de kandırmış

MHP'li Gölbaşı Belediyesi’nin etkinlikte sahneye çıkarıp konuşma yaptırdığı 'sahte cumhurbaşkanı' Abduvali Buğrahan Osman'ın Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile de görüşme yapıldığı ortaya çıktı.

Memleket Partisi'nin Korkuteli İlçe Başkanlığı'nda da paylaşılan görüşmeye ilişkin görüntülerde, "Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti" denildi.

Görüntülerde İnce ile görüntü veren Osman, "Öncelikle Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak ziyaretimi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Atamız Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Al bayraktan gök bayrağa selam olsun' sözü vardı..." şeklinde konuşma yaptı. Konuşmada İnce de Osman'a 'Hoş geldiniz' dedi.

Kendisini “Doğu Türkistan’ın cumhurbaşkanı” olarak tanıtan ve sahneye davet edilen Abduvali Buğrahan Osman, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’le poz vermiş, bir de konuşma yapmıştı.