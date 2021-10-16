Ankara'da 'sahte cumhurbaşkanı' skandalı

MHP'li Gölbaşı Belediyesi’nin Ankara’nın başkent oluşunun 98’inci yılı dolayısıyla düzenlediği kutlama programında “sahte cumhurbaşkanı” skandalı yaşandı.

Kendisini “Doğu Türkistan’ın cumhurbaşkanı” olarak tanıtan ve sahneye davet edilen Abduvali Buğrahan Osman, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’le poz verdi, bir de konuşma yaptı.

T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre, skandalın ortaya çıkmasının ardından belediye, Haluk Levent’in de konser verdiği programın kaydını internet sitesi ve YouTube’dan kaldırdı.

Belediye yetkilileri konuyla ilgili, “Osman, kendisini sunucuya Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak tanıtmış. Resmi olarak böyle bir davet söz konusu değil. Söz konusu kişi, etkinliğimize davet edilmemiş ve de konuşma listesinde yer almamaktadır. Kendisinin danışmanı, kalabalık olan etkinlikte sunumu yapan spiker arkadaşımıza 'Türki Cumhuriyet Cumhurbaşkanı beyefendi. Kürsüye konuşmak için çağırır mısınız?' demiş ve korsan şekilde sözde Cumhurbaşkanını sahneye davet ettirmiştir. Biz konuşma esnasında tepki gösterdik ancak sahneye de çıkmış bulundu. Olay tamamen organizasyondaki bir kaçak ve de sunucu arkadaşımızın o anlık dalgınlığı dan kaynaklanmıştır” açıklamasında bulundu.