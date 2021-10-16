HSK'nın geldiği son nokta: 'İnanmak mümkün değil, umarım gerçek değildir'

Bir dönem MHP ve Devlet Bahçeli'nin avukatlığını yapan Hamit Kocabey, Erdoğan tarafından atandığı Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğinden istifa etmiş, istifasının nedenine ilişkin de sosyal medya hesabından açıklamada bulunmuştu.

Kocabey, Bahçeli ile istişare sonucu istifa ettiğini belirtirken, tablonun bunun da ötesinde olduğu, kararın doğrudan Bahçeli tarafından alındığı, istifa açıklamasının dahi MHP tarafından kaleme alındığı iddia edildi.

Resmi sitesinde "Bağımsız, tarafsız, adil yargının teminatı" ifadesinin yer aldığı HSK'daki bu dikkat çekici gelişmeyi eski YARSAV başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’na sorduk.

"HSK gibi bir organın üyesi istifa ediyorsa bunun gerekçesi açıklanmalı, bunu anlamak ve kabul etmek mümkün değil" diyen Eminağaoğlu, Kocabey'in sosyal medyadaki açıklamasına ilişkin ise "Kesinlikle kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Eminağaoğlu, Bahçeli ile istişare sonucu alındığı belirtilen istifa açıklamasına ilişkin "HSK bağımsız bir organdır, geldiğimiz noktada bunu açıklayabilmek çok zor. Bir siyasi partinin tüm ipleri eline aldığı bir kurum haline geldiyse artık bu kurumun ortadan kaldırılması gerekir. Başka bir anayasal düzenleme gerekir" diye konuştu.

İstifa kararını bizzat Bahçeli'nin verdiğine ilişkin iddiaya dair ise Eminağoğlu, "inanmak mümkün değil, umarım gerçek değildir" dedi.