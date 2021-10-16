HSK üyesi istifa edeceğini Bahçeli'den öğrenmiş: 'İttifak krizi' iddiası

Bir dönem MHP ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin avukatlığını yapan Hamit Kocabey, Erdoğan tarafından atandığı Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğinden geçtiğimiz günlerde istifa etmişti.

İstifanın nedenine ilişkin birçok tartışma gündeme gelirken, Kocabey dün yaptığı açıklamada kurumun geldiği durumu gözler önüne serecek şekilde "kararı Bahçeli ile istişare sonucu aldığını" söylemişti.

Ancak bu açıklamanın da perde arkası ortaya çıktı.

Halk TV'de Özlem Gürses'le Perdenin Önü Arkası programında konuşan İsmail Saymaz, istifa olayının nasıl geliştiğine ilişkin şu iddiaları dile getirdi:

"Bahçeli çeşitli bakanlıklardan çalışmalara dair bilgi istiyor. Bu bilgiler istediği zamanda, istediği hızda, istediği şekilde ellerine ulaşmamış. Özellikle Cumhur İttifakı'nın AKP ayağında MHP ile uyum konusunda bürokrasi açısından bir ağırdan alma olduğu, MHP'nin görmezden gelindiği algısı oluştu Devlet Bahçeli'de. Karar bu nedenle bıçak keser gibi alınmış.

İstifa kararını alan Hamit Bey değil, Sayın Bahçeli. Hamit Bey de istifa edeceğini Bahçeli'den öğreniyor.

Dolayısıyla bu kararı Adalet Bakanı da bilmiyor. Bu yüzden istifa kararı kamuoyunda duyurulduğunda benim duyduğum kadarıyla Sayın Adalet Bakanı, Devlet Bahçeli'den randevu istiyor, telefonla görüşmek istiyor ve kendisine randevu verilmiyor. Telefona da çıkılmıyor."

Hamit Kocabeyi'in istifasının Cumhur İttifakı açısından alarm düzeyinde bir vaka olduğunu öne süren Saymaz sözlerini şöyle sürdürdü:

"En kritik anlardan biri. Çünkü bunun devamı RTÜK üyeleriyle devam edebilir. RTÜK üyeleri birden bire nötr kaldığında AKP RTÜK'te tavır alamaz hale gelebilir. Ya da başkaca kurum kuruluşlarda, MHP'li üyeler tutum almaya başlarsa AKP açısından ülke öyle arzu ettikleri gibi yönetilemez hale gelebilir."