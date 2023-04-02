'Sahipsiz kalan taşınmazlar çıkar gruplarına satıldı' iddiası

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, tapu kayıtlarının çalındığına ilişkin iddialar konusunda TBMM Başkanlığı'na verilen soru önergesine değinerek, "20 yıldır sahipsiz kalan taşınmazların mülkiyetlerinin sahte nüfus cüzdanı ve sahte vekaletlerle çıkar gruplarına satıldığı öne sürülüyor" bilgisini paylaştı.

Öztürk "Tapu bilgileriniz kimlerin eline geçti?" başlıklı yazısında, şu ifadeleri kullandı:

"Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün kayıtlarına öteden beri büyük bir güven vardır. Tapu işlemleri sırasında bir dönem var olduğu belirtilen 'Rüşvet' de alınan önlemlerle büyük ölçüde giderildi. Ülkenin onca sorunu var, 'Tapunun sırası mı?' demeyin. Tapunun delinmemesi gerekir. Türkiye genelinde Tapu ve Kadastro kayıtlarındaki mülkiyet verilerinin tamamı, tüm arşiv bilgileri 2012 yılından bu yana elektronik ortamda bir sistemle yürütülüyor. Bu verilerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün bazı personeli tarafından satıldığı iddiaları yaygın. Bu konuda yürütülen soruşturma kapsamında birisi genel müdürlükte, birisi de Ankara'nın bir ilçesindeki tapu müdürlüğünde görevli memurlar açığa alındı. Ancak bununla sınırlı kalmaz, yukarılara da uzanabilir. Bu konuyu genel müdürlük yetkililerine de tabii ki sormak istedim. Ancak genel müdür Mehmet Zeki Atlı ve yardımcısı Metin Beyaz'a ulaşmak mümkün olmadı.

Konuyu araştırırken farklı bir bilgiye ulaştım. Tapu kayıtlarının çalındığına ilişkin iddialar konusunda TBMM Başkanlığı'na CHP tarafından araştırma önergesi verildi. Böylesi önemli ve tüm ülkedeki vatandaşların mülkiyet bilgisi verilerinin tutulduğu sistemde meydana gelen yazılım açıklarının araştırılması gerekir. CHP'nin araştırma önergesinde, çalındığı öne sürülen verilerin bazı çıkar gruplarına menfaat karşılığı verildiği, bu grupların yazmış/yazdırmış oldukları yazılımla tüm Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) verileri ile ilişkilendirildiği, tüm mülkiyet, adres ve nüfus bilgilerine ulaştığı iddiaları belirtiliyor. Bu veriler ışığında 20 yıldır sahipsiz kalan taşınmazların mülkiyetlerinin sahte nüfus cüzdanı ve sahte vekaletlerle çıkar gruplarına satıldığı öne sürülüyor. Bu süreçte, tehditle mallara 'Çökme' olayları da yaşanıyor. Bu iddiaların ivedilikle ve kapsamlı olarak araştırılmasına ihtiyaç var."