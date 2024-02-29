Şahintepeliler Kurum'u protesto etti: 'Sözümü tuttum mu' sorusuna, 'Hiçbiri olmadı' yanıtı

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde gerçekleştirilen "Gıda Toptancıları ve Kuru Gıda Hali Yönetim ve Esnaf Buluşması"na katıldı.

2020 yılından beri uygulanmaya çalışılan rantsal dönüşüm projesine karşı mücadele eden Şahintepeliler, dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ve Başakşehir Belediyesi Başkanı Yasin Kartoğlu'nu protesto etti.

'Dinler gibi yaptı, dinlemedi'

Başakşehir'de bulunan ve 50 binden fazla emekçinin yaşadığı Şahintepe Mahallesi'nde, mahalle sakinleri 2020 yılından beri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AKP'li Başakşehir Belediyesi tarafından uygulanmaya çalışılan rantsal dönüşüm projesine karşı mücadele ediyor.

Kurum, program kapsamında gerçekleştirdiği konuşmasında, Şahintepe halkının rantsal dönüşüme ilişkin taleplerini yanıtsız bıraktı. Konuşmanın son bulmasının ardından Kurum'a yönelik tepkiler devam etti ve yurttaşların bir kısmı Kurum'la görüşmek üzere özel bir odaya alındı. Kurum'la görüşen yurttaşlar ise "Kurum'un kendilerini dinler gibi yaptığını ancak sorunlarını dinlemediğini" belirtti.

Yurttaştan Kurum'a: 'İsyan ediyorum'

Program alanından ayrılırken de yurttaşların tepkisiyle karşılaşan Kurum, "Şahitepe'deki vatandaşımızı hata da olabilir ama geri Şahitepe'ye getirdik. Bu hafta başkanımız sizi davet edecek. Sizlerin bu taleplerinizi teker teker dinleyecek" dedi.

Kurum'un sözlerine cevap veren bir yurttaş ise "Daha hiç görmedim Yasin Bey'i. İsyan ediyorum. Belediye başkanım olarak benim hiçbir derdimi sormuyor" dedi.

Kurum, "2019'da bana söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz?" diyen yurttaşa "Yaptım mı? Sözümü tuttum mu?" diye karşılık verdi. Yurttaş ise "Hiçbiri olmadı" cevabını verdi.

Ne olmuştu?

2020 Aralık'ta askıya çıkan imar uygulaması, Şahintepe Mahallesi'nde tapularda hukuksuz kesintiler ve parçalamalar yapılmasına neden olmuştu. Mahalle sakinleri bu uygulamaya davalar açmış, hem bölge idare mahkemeleri hem de istinaf mahkemesinden olumlu kararlar çıkmış, uygulama usulsüzlükler nedeniyle birçok parselde iptal edilmişti.



2022 yılında da 'Kanal İstanbul' projesi gerekçe gösterilerek mahalleliler 9 km ötedeki Arnavutköy Hacımaşlı'ya sürgün edilmek istenmişti. Mahalleliler bu projeye de dava açmış, bakanlığın geri adım atmasını sağlamıştı. Sonrasında Başakşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm projesini yürütmek için yetkilerini iştiraki şirketi olan Başakkent AŞ'ye devretmişti. Mahalle sakinleri bu kararı Haziran 2023'te Başakşehir Belediye Meclisinde yaptıkları eylemle protesto etmiş, 11 ada için verilen yetki devrine dava açarak iptal kararlarını almıştı. İptal kararları alınmış olmasına rağmen Ekim 2023'te aynı adaları içeren yetki devri yeniden Başakkent AŞ'ye verilmişti. Başakşehir Belediyesi mahallede zabıta eşliğinde zorla yıkımlar gerçekleştirmiş, mahalle sakinlerine baskı uygulamıştı.