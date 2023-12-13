Şahindere için halk ayakta: 'Rant için özelleştirilmesine müsaade etmeyeceğiz'

Balıkesir ili Edremit ilçesi sınırları içerisinde yer alan, sadece Türkiye'de değil dünyada önde gelen oksijen depolarından biri olarak gösterilen Şahindere Kanyonu halka kapatıldı.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin duruma ilişkin soruları üzerine Milli Parklar Müdürlüğü’nün verdiği yanıt şöyle:

“Ziyaretçilerin güvenliği açısından Kazdağı Milli Park sınırı tel ihata ile çevrilip uyarı tabelaları asılmıştır. Müdürlüğün sorumluluk sahası içerisinde kalan mesire alanı ile ilgili olarak Kazdağı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı ve 2886 sayılı devlet ihale kanunu kapsamında işletmecilik ihalesine en yakın zamanda çıkılması planlanmaktadır”.

Şahinderesi Dayanışma Platformu’nun çağrısıyla, Şahindere Mahallesi-Bent Yolu arasında bir araya gelen yüzlerce yurttaş pankart, döviz ve sloganlar eşliğinde Şahindere Mesire alanına kadar yürüyüş yaptı.

Yürüyüşe katılan yurttaşlar sık sık, “Şahindere bizimdir bizim kalacak, Oksijen yaşamdır yaşamıma dokunma, Şahindere evimiz hiç kimseye vermeyiz,Şahindere’yi halka değil ranta kapat, Havama suyuma toprağıma dokunma, Halka değil ranta barikat” sloganları attı.

Tellerle kapatılan alanda, Şahinderesi Dayanışma Platformu üyelerince basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasında şunlar söylendi:

“Bizler, Şahin Deresi’nden halkın ücretsiz olarak yararlanmaya devam etmesi için yetkili kurumlarla görüşeceğiz. Onlara Altınoluk’un tek mesire alanının ranta açılmaması gerektiğini, yaşam alanlarımızın kısıtlanmasına rıza göstermeyeceğimizi anlatacağız. Halkın yaşam alanı olan mesire alanının rant için özelleşmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğimizi, gerektiğinde direneceğimizi, bu tehdidin bertaraf edilmesi için sonuna kadar kararlı olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyor, herkesi birlikte mücadeleye çağırıyoruz.”

Yürüyüş, basın açıklaması ve konuşmacıların ardından türküler söylenerek sona erdi.