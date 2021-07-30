Şahin Akdemir yangına su taşırken yaşamını yitirdi

Muğla Marmaris’te dün başlayan orman yangını rüzgarın da etkisi ile büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Armutalan’dan İçmeler Mahallesine yayılan yangın Asparan mevkiine de sıçradı.

Şahin Akdemir de dün Marmaris'te dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi. 25 yaşındaki Akdemir'in alevlere müdahale eden ekiplere yardımcı olmaya çalışırken yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Aslen Köyceğizli olan ve uzun yıllardır Ortaca ilçesinde yaşayan Şahin Akdemir’in, Marmaris’te turizm sektöründe çalışıyordu. Akdemir’in, yangına müdahaleye yardım etmek için motosikleti ile bölgeye gittiği ve yangın söndürme çalışmasında gönüllü olarak ekiplere destek verdiği öğrenildi. Şahin Akdemir 1 ay önce çıkan yangında da gönüllü olarak itfaiyecilere su taşımıştı.

Akdemir’in sosyal medya hesabından yangında paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Yangına motosikleti ile gidişini yayınlayan Şahin Akdemir, “Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin” diyor. Bir diğer görüntüde ise Akdemir, “Yangın hâlâ devam ediyor biz su taşıyoruz hâlâ” diye konuşuyor.