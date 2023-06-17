Sahibi milletvekili oldu, çevre katliamına neden olduğu için kapatılan taş ocağı ertesi gün açıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çevreye zarar verdiği gerekçesiyle yıllar önce valilik tarafından kapatılan taş ocağı, işletmeci Ali İnci'nin AKP'den milletvekili seçilmesinin ardından açıldı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Kızanlık Mahallesi'ndeki taş ocağı için üç kez yapılan başvuruya olumsuz yanıt verilmişti. Eski Hendek Belediye Başkanı Ali İnci, köylülerin tepkilerini, çevrecilerin ve bilim insanlarının hazırladığı raporları umursamadı, vekillik pozisyonunu vakit kaybetmeden kullandı.

Mahalle Muhtarı Haydar Çamur, taş ocağının faaliyeti geçmesine tepki göstererek şunları söyledi: ‘'Taş ocağı uzun süredir kapalıydı. Fakat Ali İnci, milletvekili seçildiği 14 Mayıs gecesinin sabahında, iş makinelerini ocağa getirdi. Siyasi gücünü kullanarak, taş ocağını açtı. Burada Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a yüzde 71 oy çıktı ama bu sevgi taş ocağının açılmasıyla birlikte azalmaya başladı. Cumhurbaşkanımız Kızanlık mahallesindeki taş ocağının yaptığı doğa katliamını duysun. Büyüklerimizin endişemizi anlamasını istiyoruz.”