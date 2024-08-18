Sağlıkta şiddeti protesto eden hekimlere 'uyarı cezası' verildi

Sağlık emekçilerinin şiddete karşı yaptıkları eylem soruşturma konusu oldu, Fatsa Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık emekçilerine sağlıkta şiddetin önlenmesi için yapılan iş bırakma eylemine katıldıkları için "uyarı cezası" verildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde geçen yıl Temmuz ayında Fatsa Devlet Hastanesi'nde görevli kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Okay Kurtbay, hasta yakını Ü.A. tarafından darp edilerek yaralanmıştı.

Zanlı Ü.A. polis tarafından gözaltına alınırken, sağlık emekçileri Ordu genelinde iş bırakma eylemi kararı almıştı.

Genel Sağlık-İş Sendikası'nın çağrısıyla iş bırakma eylemi yapan sağlık emekçileri hakkında idari soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında sağlık emekçilerine "uyarı" cezası verildi.

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, "Siyasi iktidarın vekilleri olan idareciler tarafından çok iyi dikkat çekmiş olacağız ki iş bırakma kararımıza uyan üyelerimize uyarı cezası verilmiştir" dedi.

Sağlık emekçilerine verilen "uyarı" cezasını ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren Uğur, şöyle konuştu:

"22 yıllık siyasi iktidarın sağlıkta dönüşüm programı adı altında sağlığı ticarileştiren, sağlık emekçilerini itibarsızlaştıran politikalarının sonucudur sağlıkta şiddet. Caydırıcı önlemler alınmadığı için etkin ve uygulanabilir sağlıkta şiddet yasası hayata geçirilmediği için yanlış politikalarının sonucudur sağlıkta şiddet. Her geçen gün artarak devam etmektedir.

Geçtiğimiz günlerde sağlıkta şiddeti yaşayan illerimizden Ordu'nun Fatsa Devlet Hastanesi'nde sağlık emekçilerini itibarsızlaştıran politikaları etmek için, sağlıkta şiddete dikkat çekmek için ve idarecilerin sağlıkta şiddeti önleyecek politikalarını hayata geçirmesi için Genel Sağlık-İş olarak iş bırakma kararı almıştık.

Siyasi iktidarın vekilleri olan idareciler tarafından çok iyi dikkat çekmiş olacağız ki iş bırakma kararımıza uyan üyelerimize uyarı cezası verilmiştir.

Ancak o idareciler unutmamalıdır ki ülke genelinde sağlıkta şiddeti önleyici önlemler alınmadığı sürece yarın kendileri de o koltuklardan kalktıkları zaman şiddete uğrayabilme ihtimalleri vardır. İşte o zaman da yine yanlarında Genel Sağlık-İş olacak, yine yanlarında üyelerimiz olacaktır.

Şu da iyi bilinmelidir; daha önce sendikamız iş bırakma kararlarımızın arkasından verilen bütün cezaları yargı yoluyla iptal ettirmiştir. İdarecilerin bu tip cezaları vererek yargı yoluyla iptal ettirmemizi sağladıklarında devleti zarara uğrattıkları da akıldan çıkmaması gerekir."