Sağlıkta şiddet devam ediyor: Giresun'da doktora yönelik saldırıya 1 tutuklama

Sağlıkta şiddet devam ediyor. Giresun'da ameliyat sonrası servise çıkan hastasını muayene eden uzman doktor Mehmet Karadayı'ya yumrukla saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını 2 şüpheliden 1'i, tutuklandı.

Olay, önceki gün Teyyaredüzü Mahallesi'ndeki Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede tedavi gören bir hasta, görevli Uzm. Dr. Mehmet Karadayı'nın katıldığı ameliyat sonrası üroloji servisine kaldırıldı.

Serviste hastasını muayene eden Karadayı, iddiaya göre; kendileri ile ilgilenmediğini ve kontrol sırasından odadan dışarı çıkarılmak istendiklerini öne süren aynı hastanın yakınlarının yumruklu saldırısına uğradı. Hastanenin güvenlik görevlileri, olaya müdahale etti. Başına aldığı darbeyle yaralanan Karadayı, aynı hastanede tedavi edildi. Doktor, tedavisinin ardından taburcu edilirken, A.İ. ile H.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.K. tutuklanırken, diğeri adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Saatte 2 beyaz kod bildirimi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre; 2023’ün ilk 6 ayında “beyaz kod” sistemine 9 bin 35 adet sağlıkçının başvurduğu ve 7 bin 66 başvurunun da hukuki yardım kapsamında değerlendirildi. Beyaz kod hastane çalışanlarının saldırıya maruz kalmaları durumunda güvenlik güçlerinin aranmasına deniliyor.

2023’ün ilk 6 aylık döneminde ortalama günlük 50, saatte 2 beyaz kod bildirimi yapıldığı belirlendi.

'Giderlerse gitsinler' demişti, kadrolar boş kaldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Giderlerse gitsinler” dediği hekimlerin, ağır çalışma koşulları ve şiddet gibi faktörler nedeniyle yurt dışına göçü devam ediyor. 2023’ün ilk dokuz ayında Türk Tabipleri Birliği’ne yurtdışına gitmek için “iyi hal belgesi” başvurusu yapanların sayısı 2 bin 295’e ulaşırken, devlet hastanelerine atamalarda kadrolar boş kaldı.

Sağlık Bakanlığı bu yıl iki kez hekim ilanına çıktı. Yaklaşık 3 bin boş kadrosu olan bakanlık, ilkinde 39, ikincisinde 774 atama yapabildi. Çocuk bölümlerinin çoğunlukta olduğu 22 branşsa kimse tarafından tercih edilmedi.

Tercih sonuçlarına göre 31 branş için doluluk oranı yüzde 20-50 arasında kalırken sadece 5 branşın doluluk oranı yüzde 50’nin üstüne çıkabildi. Tercih sonuçlarına göre çocuk göğüs hastalıkları bölümü için açılan beş kadroya, el cerrahisi için açılan 12 kişilik kadroya yerleşen yok. Çocuk hematolojisi ve onkolojisi bölümünde açılan 13 kadroya bir kişi yerleşirken, kulak burun boğaz hastalıklarında açılan 123 kadroya 23 kişi yerleşti.