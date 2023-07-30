Sağlıkta şiddet devam ediyor: Gaziantep'te doktoru darp eden üç kişi gözaltına alındı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde bir doktorun darp edilmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

25 Aralık Devlet Hastanesi acil servisine başvuran Y. Yıldırım, kendisini muayene eden doktor Mustafa Karabaş ile tartışmaya başladı. Y. Yıldırım ve yakınları, Karabaş'ı darp etti.

Hastanede görevli polis ve jandarma ekiplerinin olaya müdahalesinin ardından Y. Yıldırım, R. Yıldırım ve Ş. Yıldırım gözaltına aldı.

Tedavi altına alınan Karabaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gaziantep Valisi'nden açıklama

Olaya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, şu ifadeleri kullandı:

"25 Aralık Devlet Hastanemizde Acil Servis Doktorumuz Mustafa Karabaş'a yapılan saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar hakkında adli tahkikat başlatılmıştır. Valiliğimiz süreci takip etmektedir."