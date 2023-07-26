Ordu'da doktoru darp eden hasta yakını tutuklandı

Ordu'da Fatsa Devlet Hastanesi'nde görevli kadın doğum uzmanı Dr. Okay Kurtbay, odasında hasta yakını Ü.E. tarafından darp edildi.
Kafasından darbe alan doktor, hastanenin acil servisinde tedavi edildi.
Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi.
Anadolu Ü.E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hekime saldırı sonrası sağlıkçılar iş bırakmıştı
Genel Sağlık-İş ve Hekim Birliği Sen bugün hastanede iş bırakma kararı almıştı.
Hastane yönetiminin iş bırakan sağlık çalışanlarına baskı uyguladığı, sağlık emekçilerininse hekime saldıranlarla hastane yönetiminin aynı zihniyette olduğunu belirterek baskılara tepki gösterdiği öğrenilmişti.